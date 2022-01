Barzagli sul rinnovo di Dybala: «Sarà una questione difficile da risolvere» (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve Andrea Barzagli parla a DAZN del rinnovo di Dybala. «Dybala è rimasto punzecchiato. È una questione da risolvere, ma non Sarà facile. La Juve è a un bivio importante, questo rinnovo va avanti da quasi due anni. L’anno scorso c’è stato il Covid che ha creato problemi finanziari. Sono seguiti cambi di allenatore e annate difficili per lui e la squadra. Quest’anno si aspettavano di fare meglio, è cambiata anche la dirigenza con Arrivabene e Cherubini. Se ne è andato Ronaldo e Dybala doveva essere la star. Dopo gli infortuni e vista la situazione per la Champions, sono venuti i primi dubbi. La Juve sa che è finito un ciclo, deve decidere se puntare su Dybala che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve Andreaparla a DAZN deldi. «è rimasto punzecchiato. È unada, ma nonfacile. La Juve è a un bivio importante, questova avanti da quasi due anni. L’anno scorso c’è stato il Covid che ha creato problemi finanziari. Sono seguiti cambi di allenatore e annate difficili per lui e la squadra. Quest’anno si aspettavano di fare meglio, è cambiata anche la dirigenza con Arrivabene e Cherubini. Se ne è andato Ronaldo edoveva essere la star. Dopo gli infortuni e vista la situazione per la Champions, sono venuti i primi dubbi. La Juve sa che è finito un ciclo, deve decidere se puntare suche ...

Advertising

ciapalchelghe : @FedeCast1982 Che non determina quanto dovrebbe, che quando conta in Champions negli ultimi anni è sul divano o fa… - AldoRazal : @CampiMinati Quindi khedira mandzu evra pogba vidal pirlo marchisio tevez bonucci chiellini barzagli Buffon, che no… - BBrizzolato : @F1N1no Barzagli è una pippa, Tevez un ex giocatore, Pirlo è bollito, Pogba fosse stato forte sarebbe stato in prim… - GiovanniCarli8 : RT @DonyLove: A @DAZN_IT quel porco di Barzagli che si eccita per il goal di quel porco con la 10…schifosi da 20 euro al mese. E poi disse… - alfredo_ferdi : Mi piacerebbe sentire a fine partita come Barzagli commenterà l’ennesimo calcio di rigore non concesso alla Roma. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Barzagli sul DAZN Serie A 2021/22 Diretta 22a Giornata, Palinsesto Telecronisti ... nella Square accanto a Marco Cattaneo, Angelo Carotenuto e Marco Parolo, ci sarà Andrea Barzagli , ... il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle giornate di Serie A Tim sul canale Twitch (...

DAZN Sunday Night Square, il nuovo format di commento della domenica sera ... per uno sguardo e un punto di vista a 360° sul calcio, Marco Parolo , con una sua nuova e inedita ... Al termine di Atalanta - Inter, accanto a Marco Parolo, ci sarà Andrea Barzagli. Tante le sorprese ...

Barzagli sul ko del Napoli: "Sconfitta pesantina. Troppo poco nel primo tempo" TUTTO mercato WEB Mercato Inter, messaggio di Beppe Marotta a Paulo Dybala Continua il corteggiamento dell’Inter a Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, sabato protagonista di un’esultanza polemica durante la partita contro l’Udinese, continua ad essere accostato ai ner ...

L’edicola abbandonata è tornata a nuova vita E’ quasi incredibile la storia di E50035, la piccola edicola, da anni chiusa, all’ingresso del centro storico di Palazzuolo, tornata a nuova vita da un gruppo di giovani palazzuolesi – riuniti nella c ...

... nella Square accanto a Marco Cattaneo, Angelo Carotenuto e Marco Parolo, ci sarà Andrea, ... il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle giornate di Serie A Timcanale Twitch (...... per uno sguardo e un punto di vista a 360°calcio, Marco Parolo , con una sua nuova e inedita ... Al termine di Atalanta - Inter, accanto a Marco Parolo, ci sarà Andrea. Tante le sorprese ...Continua il corteggiamento dell’Inter a Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, sabato protagonista di un’esultanza polemica durante la partita contro l’Udinese, continua ad essere accostato ai ner ...E’ quasi incredibile la storia di E50035, la piccola edicola, da anni chiusa, all’ingresso del centro storico di Palazzuolo, tornata a nuova vita da un gruppo di giovani palazzuolesi – riuniti nella c ...