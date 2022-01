Atalanta-Inter 0-0, la capolista non sfonda (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Si ferma a Bergamo il filotto di otto gare consecutive vinte dall'Inter. La capolista non va oltre lo 0-0 con i bergamaschi, scesi in campo in formazione rimaneggiata causa Covid. Al Gewiss Stadium le squadre di Gasperini e Inzaghi hanno dato vita ad una grande battaglia a suon di occasioni e miracoli dei portieri, protagonisti principali di una sfida che ha garantito spettacolo dal primo all'ultimo minuto. Con questo pareggio l'Inter capolista si porta a +2 sul Milan (che giocherà domani in casa contro lo Spezia), mentre i bergamaschi salgono per ora a -1 dal Napoli terzo (impegnato sempre domani a Bologna). Le due formazioni nerazzurre hanno però da recuperare una gara a testa. Primo tempo molto equilibrato e giocato su buoni ritmi da entrambe le squadre, ma senza particolari occasioni da gol. L'unica vera ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Si ferma a Bergamo il filotto di otto gare consecutive vinte dall'. Lanon va oltre lo 0-0 con i bergamaschi, scesi in campo in formazione rimaneggiata causa Covid. Al Gewiss Stadium le squadre di Gasperini e Inzaghi hanno dato vita ad una grande battaglia a suon di occasioni e miracoli dei portieri, protagonisti principali di una sfida che ha garantito spettacolo dal primo all'ultimo minuto. Con questo pareggio l'si porta a +2 sul Milan (che giocherà domani in casa contro lo Spezia), mentre i bergamaschi salgono per ora a -1 dal Napoli terzo (impegnato sempre domani a Bologna). Le due formazioni nerazzurre hanno però da recuperare una gara a testa. Primo tempo molto equilibrato e giocato su buoni ritmi da entrambe le squadre, ma senza particolari occasioni da gol. L'unica vera ...

