Arisa | Mi piacerebbe tornare ad Amici - E sull' esclusione dal prossimo Sanremo | Mi è dispiaciuto

'Mitornare ad Amici . Non è un programma come tutti gli altri, è una grande casa , una grande famiglia'. Ospite a ' Verissimo ',parla dei suoi progetti professionali e, tra gli altri, ...Mi sento profondamente italiana e quindi mirappresentare il nostro Paese all'estero. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese'., dedica d'amore a Vito Coppola?/ "Voglio ..."Mi piacerebbe tornare ad Amici. Non è un programma come tutti gli altri, è una grande casa, una grande famiglia". Ospite a "Verissimo", Arisa parla dei suoi progetti professionali e, tra gli altri, s ...Arisa a Verissimo ha parlato della mancata partecipazione a Sanremo, di Amici e dei suoi capelli che rasa quando finisce un amore. Video ...