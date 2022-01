Arisa | le parole che nessuno voleva sentire

(Di domenica 16 gennaio 2022) Brutte notizie per gli appassionati di: ecco cosa è successo alla giovane cantante cosa c’è stato trae Vito cooppola?La partecipazione dia Ballando con le stelle le ha portato molta fortuna. Non solo a livello professionale, dove tra l’altro è arrivata anche prima insieme al ballerino Vito Coppola ma anche a livello sentimentale. Infatti, vista la complicità con il suo partner nel programma, in tanti si sono chiesti cosa ci fosse realmente tra lei e Vito. A rispondere a tali domande ci ha pensato lei stessa, raccontato la verità. Cosa c’è stato realmente trae Vito Coppola? Sono stati in tanti a chiedersi cosa sia accaduto realmente trae Vito Coppola. A rispondere a tale domanda ci ha pensato la stessa cantante sui social: “Con Vito ci abbiamo ...

Queste lecon cuiha scelto di rispondere alla domanda. L'artista ha poi proseguito rivelando di non essere triste, di volere molto bene a Vito Coppola e di sentirsi ancora molto legata ...Ma non sono state le unichedi. La cantante ha aggiunto di non essere triste. 'Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l'influenza. L'amore romantico è ...Sono ormai settimane per non dire mesi che la celebre cantante Arisa si trova al centro del gossip. L'artista ha infatti partecipato all'ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l'inseg ...Arisa ha annunciato ai suoi followers che la storia d'amore con Vito Coppola - il maestro di "Ballando con le Stelle - è finita.