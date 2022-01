Ancora problemi di salute per Céline Dion: cancellato parte del suo tour (Di domenica 16 gennaio 2022) I fan dovranno attendere Ancora, prima di tornare ad ascoltare dal vivo la splendida voce di Céline Dion. La cantante canadese, che avrebbe dovuto esibirsi a breve, è infatti stata costretta ad annullare il suo tour per problemi di salute. La cinquantatreenne soffre da tempo di gravi spasmi muscolari che le impediscono di concentrarsi sulla musica e di poter sprigionare la sua energia sul palco. Vi raccomandiamo... Céline Dion: siamo più forti di quanto crediamo “Speravo davvero di essere a posto per ora, ma credo di dover avere più pazienza e seguire il regime che i miei dottori mi stanno prescrivendo. C’è molta organizzazione e preparazione dietro i nostri show, e dobbiamo prendere oggi ... Leggi su diredonna (Di domenica 16 gennaio 2022) I fan dovranno attendere, prima di tornare ad ascoltare dal vivo la splendida voce di. La cantante canadese, che avrebbe dovuto esibirsi a breve, è infatti stata costretta ad annullare il suoperdi. La cinquantatreenne soffre da tempo di gravi spasmi muscolari che le impediscono di concentrarsi sulla musica e di poter sprigionare la sua energia sul palco. Vi raccomandiamo...: siamo più forti di quanto crediamo “Speravo davvero di essere a posto per ora, ma credo di dover avere più pazienza e seguire il regime che i miei dottori mi stanno prescrivendo. C’è molta organizzazione e preparazione dietro i nostri show, e dobbiamo prendere oggi ...

