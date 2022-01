60 metri ad Ancona | Ulisse è un fulmine sul traguardo | fa 6 68

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 gennaio 2022)– Miglioramento di un decimo in un anno, ma anche secondo junior alltime dietro a grandissimi nomi dell’atletica azzurra: parliamo del pontino Angelo, portacolori delle Fiamme Gialle allenato da Claudio Licciardello che ad, al PalaIndoor dove va in scena il consueto meeting al coperto, ha corso la finale dei 60 in 6.68: è il secondo di sempre, pareggiato Pierfrancesco Pavoni, e a soli quattro centesimi da Filippo Tortu (il già primatista italiano dei 100 e Pavoni sono gli unici due azzurri in finale ai Mondiali nella distanza regina). Già baciato da un’annata, quella passata, eccezionale – col bronzo nella 4×100 a Tallinn e il primato italiano della staffetta veloce col quarto posto ai Mondiali U20 di Nairobi –cresce a vista d’occhio e adapre alla grande la stagione ...