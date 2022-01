54enne accoltellato a Canosa di Puglia | è stato scambiato per un infermiere da un parente in cerca di vendetta

Advertising

PugliaStream : Accoltellato 54enne nell Nord Barese; identificato l'autore - news24_city : Accoltellato all’addome al termine di una lite: lotta tra la vita e la morte un 54enne. Fermato un uomo… - PugliaStream : Canosa, agricoltore 54enne accoltellato all’addome. Fermato il presunto aggressore - NoiNotizie : Canosa di #Puglia: accoltellato 54enne - news24_city : Accoltellato all’addome al termine di una lite: lotta tra la vita e la morte un 54enne -

Ultime Notizie dalla rete : 54enne accoltellato

Per uno scambio di persona, però, avrebbela persona sbagliata, ferendo un agricoltoredi Canosa di Puglia (BAT). Il presunto aggressore, un 50enne di Canosa, è ora in carcere a ...Per uno scambio di persona, però, hala persona sbagliata, ferendo un agricoltoredi Canosa di Puglia . Il presunto aggressore è in stato di fermo con l' accusa di tentato ...Voleva farsi giustizia da solo per un errore sanitario commesso anni prima da un infermiere, ma per uno scambio di persona ha accoltellato l’uomo sbagliato. Un 50enne di di Canosa di Puglia è stato ar ...Barletta, voleva uccidere infermiere ma accoltella per errore un altro. In poche ore i poliziotti hanno identificato il il 50enne ...