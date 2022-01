Texas, un uomo tiene in ostaggio diverse persone in una sinagoga: intervengono FBI e SWAT (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato di terrore a Colleyville, Texas, dove un uomo avrebbe preso in ostaggio diverse persone in una sinagoga dove si stava svolgendo il servizio religioso. Secondo le informazioni rilasciate dalla Polizia della cittadina, sono intervenute sul posto squadre della SWAT e gli agenti speciali dell’FBI. Non sono noti al momento i dettagli in merito al numero di ostaggi presententi nell’edificio. Ostaggi in una sinagoga in Texas: interviene la SWAT Il dipartimento di Polizia di Colleyville, comune nella contea di Tarrant, poco distante da Dallas, informa di un’operazione della SWAT nella sinagoga locale. Un uomo sarebbe entrato nell’edificio durante la funzione ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Sabato di terrore a Colleyville,, dove unavrebbe preso inin unadove si stava svolgendo il servizio religioso. Secondo le informazioni rilasciate dalla Polizia della cittadina, sono intervenute sul posto squadre dellae gli agenti speciali dell’FBI. Non sono noti al momento i dettagli in merito al numero di ostaggi presententi nell’edificio. Ostaggi in unain: interviene laIl dipartimento di Polizia di Colleyville, comune nella contea di Tarrant, poco distante da Dallas, informa di un’operazione dellanellalocale. Unsarebbe entrato nell’edificio durante la funzione ...

