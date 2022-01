Rugby, Challenge Cup: Treviso soffre, ma nella ripresa supera Newport (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo appuntamento continentale per la Benetton Treviso, che oggi ha sfidato a Monigo i Newport Dragons. I biancoverdi vincono grazie alla meta di Herbst, ma soprattutto quella di Padovani nella ripresa e con i cambi azzeccati da Bortolami. Treviso fallosa nei primi minuti del match, Newport può attaccare e dopo tre minuti di gioco Sam Davies va sulla piazzola e 0-3 sul tabellone. Fatica a costruire gioco la squadra di Bortolami, continua a commettere falli, ma alla fine si salva dalla pressione gallese, obbligando all’infrazione anche gli avversari. All’11’ ancora un fallo dei Dragons e Rhyno Smith va sulla piazzola, ma manca i pali. Ha alzato il ritmo, però, la Benetton e ora sono i Dragons a soffrire, e quando i veneti entrano in area di meta al 15’ è Irne Herbst a schiacciare e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo appuntamento continentale per la Benetton, che oggi ha sfidato a Monigo iDragons. I biancoverdi vincono grazie alla meta di Herbst, ma soprattutto quella di Padovanie con i cambi azzeccati da Bortolami.fallosa nei primi minuti del match,può attaccare e dopo tre minuti di gioco Sam Davies va sulla piazzola e 0-3 sul tabellone. Fatica a costruire gioco la squadra di Bortolami, continua a commettere falli, ma alla fine si salva dalla pressione gallese, obbligando all’infrazione anche gli avversari. All’11’ ancora un fallo dei Dragons e Rhyno Smith va sulla piazzola, ma manca i pali. Ha alzato il ritmo, però, la Benetton e ora sono i Dragons a soffrire, e quando i veneti entrano in area di meta al 15’ è Irne Herbst a schiacciare e ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA RUGBY CHALLENGE CUP, ROUND 3: BENETTON-DRAGONS 23-9 Prima vittoria nel torneo per Treviso #SkySport #Rugby #Benetton - GiorgioSartore5 : Challenge Cup Rugby, Benetton Treviso - Dragons in diretta tv e streaming: dove vederla, canale - Rugbymeet : Tutti i dettagli sulla sfida di Challenge Cup tra Benetton e Dragons ??v?? Padovani “ai Dragons piace giocare e hanno… - sportli26181512 : Rugby, Heineken Champions Cup e European Challenge Cup: 5 partite su Sky: Cinque le partite in onda su Sky Sport tr… - Rugbymeet : ?? Rugby: le 5?? partite in diretta TV del weekend ovale, si parte questa sera -