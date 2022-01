Lazio, infortunio Pedro: problema al polpaccio contro la Salernitana (Di sabato 15 gennaio 2022) L’attaccante della Lazio Pedro ha subito un infortunio nel match contro la Salernitana Tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. A cinque minuti dalla fine del primo tempo della gara contro la Salernitana infatti, il tecnico toscano è stato costretto a sostituire Pedro per un infortunio al polpaccio. La speranza è che l’ex Barcellona si sia fermato in tempo. Al suo posto Felipe Anderson. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’attaccante dellaha subito unnel matchlaTegola per ladi Maurizio Sarri. A cinque minuti dalla fine del primo tempo della garalainfatti, il tecnico toscano è stato costretto a sostituireper unal. La speranza è che l’ex Barcellona si sia fermato in tempo. Al suo posto Felipe Anderson. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

