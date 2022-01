Hellas Verona, il difensore va in prestito: il comunicato (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Hellas Verona ha da poco comunicato che Mert Çetin sarà ceduto in prestito secco al Kayserispor Kulübü, squadra militante nella massima seria turca. L’ex difensore della Roma non rientrava nei piani di Tudor: quest’anno ha giocato solamente 2 partite, entrambe da subentrato. Mert Çetin Dopo essere stato positivo al Covid, ieri il calciatore si è negativizzato e in mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale dell’accordo. Questo il comunicato: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022 – a Kayserispor Kulübü, squadra che milita nella Süper Lig, la massima serie calcistica turca, il diritto alle ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ha da pocoche Mert Çetin sarà ceduto insecco al Kayserispor Kulübü, squadra militante nella massima seria turca. L’exdella Roma non rientrava nei piani di Tudor: quest’anno ha giocato solamente 2 partite, entrambe da subentrato. Mert Çetin Dopo essere stato positivo al Covid, ieri il calciatore si è negativizzato e in mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale dell’accordo. Questo il: “FC comunica di aver ceduto – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022 – a Kayserispor Kulübü, squadra che milita nella Süper Lig, la massima serie calcistica turca, il diritto alle ...

