Donne e bimbi uccisi dagli adulti: deboli oppressi da chi deve proteggerli (Di sabato 15 gennaio 2022) Omicidio volontario con dolo eventuale, ovvero, sapeva che la bambina sarebbe potuta morire e ha accettato il rischio. È questa la imputazione dell‘uomo coinvolto nella morte della piccola Fatima, precipitata e morta dal quarto piano di una palazzina di Torino. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 gennaio 2022) Omicidio volontario con dolo eventuale, ovvero, sapeva che la bambina sarebbe potuta morire e ha accettato il rischio. È questa la imputazione dell‘uomo coinvolto nella morte della piccola Fatima, precipitata e morta dal quarto piano di una palazzina di Torino. Segui su affaritaliani.it

Advertising

silvamarcoange1 : RT @galatacla: AFGHANISTAN 5 MESI DOPO Le guardie di sicurezza talebane impediscono alle donne di entrare in 1centro di distribuzione dell… - Frances52779614 : RT @galatacla: AFGHANISTAN 5 MESI DOPO Le guardie di sicurezza talebane impediscono alle donne di entrare in 1centro di distribuzione dell… - OM_RCastro : RT @galatacla: AFGHANISTAN 5 MESI DOPO Le guardie di sicurezza talebane impediscono alle donne di entrare in 1centro di distribuzione dell… - nonnamatta1 : RT @galatacla: AFGHANISTAN 5 MESI DOPO Le guardie di sicurezza talebane impediscono alle donne di entrare in 1centro di distribuzione dell… - fabiozpp : RT @galatacla: AFGHANISTAN 5 MESI DOPO Le guardie di sicurezza talebane impediscono alle donne di entrare in 1centro di distribuzione dell… -