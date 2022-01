Convitto Nazionale ‘Pietro Giannone’, questo week end l’Open Day virtuale (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIniziati questa mattina i tour virtuali e i laboratori didattici in modalità online. Il Convitto Nazionale ‘Pietro Giannone’ apre le sue porte alla città di Benevento e alla provincia sannita per l’ Open Day di orientamento 2021/22. Un’iniziativa che, ai tempi del coronavirus, prevede tour virtuali e attività nella storica istituzione scolastica di piazza Roma. Se, infatti, non è possibile “aprire” la scuola al territorio, è stato aperto uno spazio web: nel sito istituzionale www.ConvittoNazionalebn.edu.it è stato creato un bottone dal quale accedere ad uno spazio dedicato. Due le date dei Laboratori Didattici in modalità on line a distanza: sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022. Nei Laboratori Didattici attivi verranno simulate lezioni disciplinari e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIniziati questa mattina i tour virtuali e i laboratori didattici in modalità online. Ilapre le sue porte alla città di Benevento e alla provincia sannita per l’ Open Day di orientamento 2021/22. Un’iniziativa che, ai tempi del coronavirus, prevede tour virtuali e attività nella storica istituzione scolastica di piazza Roma. Se, infatti, non è possibile “aprire” la scuola al territorio, è stato aperto uno spazio web: nel sito istituzionale www.bn.edu.it è stato creato un bottone dal quale accedere ad uno spazio dedicato. Due le date dei Laboratori Didattici in modalità on line a distanza: sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022. Nei Laboratori Didattici attivi verranno simulate lezioni disciplinari e ...

