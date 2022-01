Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: “Opzione irricevibile” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA – Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale. Ecco cosa afferma su Twitter il leader del Movimento 5 Stelle a proposito della candidatura dell’ex presidente del consiglio al Quirinale, sostenuta dal centrodestra: “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’Opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi ancora contro il governo Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Draghi al ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA –no aper il. Ecco cosa afferma su Twitter il leader del Movimento 5 Stelle a proposito della candidatura dell’ex presidente del consiglio al, sostenuta dal centrodestra: “Silvioalla Presidenza della Repubblica è per noi un’e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ancora contro il governo: “? Il M5S guarda ad altre candidature” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Draghi al ...

Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - reportrai3 : 'Qualche fornitura era pagata eccessivamente', la priorità era 'avere la certezza della consegna'. La Procura di Ro… - reportrai3 : 'Ogni tanto qualche fornitura era pagata eccessivamente' ma la priorità era 'la certezza della consegna'. A ott. '2… - Fabio62209122 : RT @carlo_taormina: Il virologo Crisanti nella perizia depositata al tribunale di Bergamo dice che Conte e Speranza hanno sulla coscienza i… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: 'Conte, Letta e Meloni hanno tutto l’interesse a creare la tempesta perfetta per andare al voto subito. Berlusconi? Non so… -