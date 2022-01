Bimba morta a Torino, il patrigno al gip: "Un tragico gioco" (Di sabato 15 gennaio 2022) Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". E' il drammatico racconto al gip Agostino Pasquariello, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". E' il drammatico racconto al gip Agostino Pasquariello, ...

