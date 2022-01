Zoff | «Ricordo quando io e Capello uscimmo da un locale all’alba | la gente andava a lavorare | che vergogna»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Su Sette un’intervista a Dino. Il tema è lo spareggio Mondiale a cui è attesa l’Italia di Roberto Mancini. Un sorteggio non proprio fortunato, quello toccato agli azzurri. «La fortuna non esiste. Il calcio è così, la vita è così. L’importante è non darsi mai né per vinti né per vincenti: devi giocare e basta, dando il massimo». Nutre fiducia nella possibilità che il gruppo ritrovi la mentalità giusta. Certo, dice, il problema dell’attaccante è un falso problema. «Basta con questa storia. Ma l’avete visto Ciro Immobile? È un centravanti fortissimo, che segna in continuazione da anni, in tutti i modi: di destro, di sinistro, di testa. Cosa deve fare di più? E noi saremmo senza attaccante? Ma per favore. La verità è che siamo un popolo fatto così, amiamo la polemica. E a volte ci facciamo male da soli».concorda con Altobelli: ai ragazzi di oggi ...