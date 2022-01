The Legend of Vox Machina: il trailer della serie animata in arrivo su Amazon Prime Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Amazon Prime Video ha condiviso il trailer della sua nuova serie animata The Legend of Vox Machina, in arrivo il 28 gennaio. The Legend of Vox Machina è la nuova serie animata in arrivo su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, di cui online è stato condiviso il trailer, ricco di anticipazioni. Nel Video, ricco di momenti violenti e sanguinosi, vengono introdotti i protagonisti della serie che si ritrovano a entrare in azione per compiere una missione davvero complicata e pericolosa. I personaggi dovranno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha condiviso ilsua nuovaTheof Vox, inil 28 gennaio. Theof Voxè la nuovainsu, la piattaforma streaming di, di cui online è stato condiviso il, ricco di anticipazioni. Nel, ricco di momenti violenti e sanguinosi, vengono introdotti i protagonistiche si ritrovano a entrare in azione per compiere una missione davvero complicata e pericolosa. I personaggi dovranno ...

