Supplenze, mancano docenti: le scuole li ricercano da MAD per varie classi di concorso. Avvisi e scadenze (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le Supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A33 Scienze e Tecnologie aeronautiche. Interpelli attivi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici chesupplenti indiper coprire le cattedre scoperte. Lehanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe diA027 Matematica e fisica alla cdc A33 Scienze e Tecnologie aeronautiche. Interpelli attivi L'articolo .

Advertising

ziozetti : @AlanElettronico Sembra che da settimana prossima la primaria taglierà il pomeriggio al tempo pieno perché mancano… - Naz_Viareggio : Studenti in coda per fare supplenze In ogni scuola mancano 10-20 prof - pantycat : @AlfonsoSolimeo @AndreC198 Fallo ti assume qualsiasi liceo scientifico del centro nord. Certo devi poi dare il conc… - savonanews : Draghi: 'Priorità che la scuola stia in presenza'. Nel savonese non mancano le riduzioni d'orario, problemi per le… -