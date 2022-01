“Se entra Delia…”. Soleil, dopo questa il pubblico del GF Vip si aspetta di tutto e di più. Mai così spinta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Delia Duran sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Dovrebbe fare il suo ingresso nella puntata di venerdì 14 gennaio e tra i vipponi già si parla di lei. La showgirl venezuelana ha deciso di prendersi una pausa da Alex Belli a causa del rapporto che ancora lega l’attore a Soleil Sorge. “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”, ha tuonato Delia Duran che nelle settimane passate è entrata in Casa più volte per riprendersi il marito. “entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita”. È questo il motivo per cui Delia Duran vuole entrare nella Casa ed è molto probabile che possa cercare lo scontro con Soleil Sorge. “Ci sono stati alti e bassi a prescindere da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Delia Duran sta perre nella Casa del Grande Fratello Vip. Dovrebbe fare il suo ingresso nella puntata di venerdì 14 gennaio e tra i vipponi già si parla di lei. La showgirl venezuelana ha deciso di prendersi una pausa da Alex Belli a causa del rapporto che ancora lega l’attore aSorge. “Stai ancora a fare post su, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”, ha tuonato Delia Duran che nelle settimane passate èta in Casa più volte per riprendersi il marito. “re nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita”. È questo il motivo per cui Delia Duran vuolere nella Casa ed è molto probabile che possa cercare lo scontro conSorge. “Ci sono stati alti e bassi a prescindere da ...

