Reddito di Cittadinanza: scopriamo in quali casi si perde definitivamente (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Reddito di Cittadinanza ha subito importanti modifiche tra cui anche la revoca dell’aiuto dopo il rifiuto di due proposte di lavoro: scopriamo nel dettaglio La legge di bilancio approvata dal Governo Draghi ha apportato dei profondi cambiamenti anche per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza. Il sostegno, infatti, ha ottenuto nuove risorse ma con qualche importante novità. Come è noto, si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Grandissima novità per chi percepisce il RdC (Via Screenshot)Possono beneficiare di tale aiuto coloro che risiedono in Italia da almeno 10 anni, gli ultimi due, prima della presentazione della domanda, devono essere in modo continuativo. Il beneficio è rivolto a: i ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildiha subito importanti modifiche tra cui anche la revoca dell’aiuto dopo il rifiuto di due proposte di lavoro:nel dettaglio La legge di bilancio approvata dal Governo Draghi ha apportato dei profondi cambiamenti anche per quanto riguarda ildi. Il sostegno, infatti, ha ottenuto nuove risorse ma con qualche importante novità. Come è noto, si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Grandissima novità per chi percepisce il RdC (Via Screenshot)Possono beneficiare di tale aiuto coloro che risiedono in Italia da almeno 10 anni, gli ultimi due, prima della presentazione della domanda, devono essere in modo continuativo. Il beneficio è rivolto a: i ...

