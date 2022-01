Nesli: “per andare avanti a volte occorre tornare indietro” – Intervista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nesli è tornato? Il nuovo capitolo di Nesli ha avuto inizio lo scorso 29 dicembre, con la pubblicazione in digitale di “Ego”, il primo disco dell’artista, per la prima volta dopo diciotto anni dalla sua uscita iniziale. Ora, dopo l’uscita del nuovo brano “Confessione – Story” il 7 gennaio, Francesco Tarducci in arte Nesli, torna L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)è tornato? Il nuovo capitolo diha avuto inizio lo scorso 29 dicembre, con la pubblicazione in digitale di “Ego”, il primo disco dell’artista, per la prima volta dopo diciotto anni dalla sua uscita iniziale. Ora, dopo l’uscita del nuovo brano “Confessione – Story” il 7 gennaio, Francesco Tarducci in arte, torna L'articolo

Advertising

_delyshinoda : Non ho mai capito però se sia stato Tiziano Ferro ad aver fatto la cover di “La Fine” o Nesli, perché in realtà io… - _delyshinoda : Nesli - Una Vita Non Basta -