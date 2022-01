LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2022 in DIRETTA | Fischnaller coglie il podio nel contest vinto da Baumeister Krol super fra le donne

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui! Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. 15.26 I RISULTATI FINALI DEL PGSper quanto riguarda ilmaschile1. Stefan(GER)2. Tim Mastnak (SLO) 3. Roland(ITA)4. Nevin Galmarini (SUI) 15.23 ROOOOOOOOOOOOLAND FISCHNAAAAAAAAALLER! L’azzurroa nettamente Nevin Galmarini (30 centesimi) prendendosi il terzo gradino del. SI VA CON! Ora una breve pausa, poi le finali maschili. Per l’Italia si gioca il, nella small final, Roland. 15.17 I RISULTATI FINALI DEL PGS ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Simonhöhe 2022 in DIRETTA: gli azzurri cercano risposte verso le Olimpiadi - #Snowboard… - tdg_trekking : RT @laLUNAmontagne: #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche - laLUNAmontagne : #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 7:30 ?? Neve al suolo 61cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Scuol 2022 in DIRETTA: March e Felicetti volano ai quarti! - #Snowboard #Scuol #DIRETTA: #March -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboard

OA Sport

Amici e amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla Direttadel PGS di Simonhöhe (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo di. L'Italia dopo aver saltato la prova a squadre di ......testuale degli sport invernali di oggi, venerdì 14 gennaio 2022 . Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata nordica , biathlon ,, sci ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui! Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. 15.26 I RISULTATI FINALI DEL PGS ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 In ottica italiana invece, attenzione al tabellone maschile: dove vi saranno Fischnaller, March e Messner. 14.05 Dieci minuti al via del tabellone femmi ...