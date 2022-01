LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Kilde in testa, Paris già fuori dal podio (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Discesa LIBERA DI Wengen 13.12 Kilde si mangia la Ziel-S e vola in testa con 3 decimi secchi su Feuz. Paris è già 6° a 1?00, gara da dimenticare, purtroppo non una sorpresa a Wengen. 13.11 Mantiene 0.31 di margine il norvegese al terzo intermedio e 0.21 al quarto! 13.10 Kilde ha subito 15 centesimi di vantaggio. Maestosa poi la Kernen-S, rifila 0.33 a Feuz al secondo rilevamento! 13.09 Il prossimo a partire sarà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Potrebbe sbancare… 13.07 L’americano Ryan Cochran-Siegle è 4° a 66 centesimi. L’azzurro oggi perde la leadership della classifica di Discesa. Non è facile oggi terminare in top10, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMALIBERA DI13.12si mangia la Ziel-S e vola incon 3 decimi secchi su Feuz.è già 6° a 1?00, gara da dimenticare, purtroppo non una sorpresa a. 13.11 Mantiene 0.31 di margine il norvegese al terzo intermedio e 0.21 al quarto! 13.10ha subito 15 centesimi di vantaggio. Maestosa poi la Kernen-S, rifila 0.33 a Feuz al secondo rilevamento! 13.09 Il prossimo a partire sarà il norvegese Aleksander Aamodt. Potrebbe sbancare… 13.07 L’americano Ryan Cochran-Siegle è 4° a 66 centesimi. L’azzurro oggi perde la leadership della classifica di. Non è facile oggi terminare in top10, ...

