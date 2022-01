LIVE Marocco-Comore, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Amrabat e l’ex Inter Hakimi dal 1? (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Tra mezz’ora, il calcio d’inizio di Marocco-Comore, 2ª giornata della Coppa d’Africa 2022, gruppo C Le formazioni ufficiali Marocco (4-2-3-1): Bounou; Aguerd, Amrabat, Masina, Hakimi; Louza, Saiss; Amallah, Boufal, Tissoudali; El Kaabi. CT: Halilhodzic. Comore (5-3-2): Ben Boina; Benjaloud Youssouf, Abdullah, Abdou, Mohamed Youssouf, M’Dahoma; M’Changama, Bakari, Selemani; Bachirou, El Fardou Ben. CT: Abdou. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Marocco-Comore, per la 2ª giornata della Coppa d’Africa 2022, gruppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Tra mezz’ora, il calcio d’inizio di, 2ª giornata della, gruppo C Le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Bounou; Aguerd,, Masina,; Louza, Saiss; Amallah, Boufal, Tissoudali; El Kaabi. CT: Halilhodzic.(5-3-2): Ben Boina; Benjaloud Youssouf, Abdullah, Abdou, Mohamed Youssouf, M’Dahoma; M’Changama, Bakari, Selemani; Bachirou, El Fardou Ben. CT: Abdou. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, per la 2ª giornata della, gruppo ...

