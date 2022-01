Infortunio Tomori: intervento riuscito. Ufficiali i tempi di recupero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan ha reso note tramite un comunicato ufficiale le condizioni di Fikayo Tomori dopo l’interventi al ginocchio: Ufficiali i tempi di recupero Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni di Tomori post operazione al menisco del ginocchio sinistro. Di seguito la nota del club: COMUNICATO – “AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Milan ha reso note tramite un comunicato ufficiale le condizioni di Fikayodopo l’interventi al ginocchio:diIl Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni dipost operazione al menisco del ginocchio sinistro. Di seguito la nota del club: COMUNICATO – “AC Milan comunica che Fikayoè stato sottoposto ad unin artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri. L’, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamenteed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile ...

