Il potere del cane: Benedict Cumberbatch ha spaventato Jesse Plemons col Metodo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jesse Plemons confessa di essere stato spaventato, e anche un po' irritato, dal rigore di Benedict Cumberbatch nell'applicare il Metodo al suo personaggio sul set de Il potere del cane. Jesse Plemons ha confessato di essere stato spaventato dal Metodo che il collega Benedict Cumberbatch ha applicato con rigore per creare il personaggio del rude cowboy Phil Burbank ne Il potere del cane. Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons hanno ottenuto recensioni entusiastiche per le loro interpretazioni ne Il potere del cane, western ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022)confessa di essere stato, e anche un po' irritato, dal rigore dinell'applicare ilal suo personaggio sul set de Ildelha confessato di essere statodalche il collegaha applicato con rigore per creare il personaggio del rude cowboy Phil Burbank ne Ildelhanno ottenuto recensioni entusiastiche per le loro interpretazioni ne Ildel, western ...

Advertising

fattoquotidiano : IL POTERE DI BIG PHARMA | “Non possiamo dare booster ogni tre mesi, siamo senza dati”, dice l’Agenzia europea del f… - Pontifex_it : I magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa che non abbia paura di sfidare le log… - GuidoDeMartini : UN POTERE ARBITRARIO CHE FA?PAURA DEL VIRUS. Non si tratta di virus o vaccino. È giunto il momento di chiederci con… - itsme3791 : @FmMosca ??GUARDATE CHE POSSIAMO DENUNCIARLI AI CARABINIERI????COSA FANNO SE RICEVONO MILIONI DI DENUNCE? ??ATTENTATO… - SteveBurst : @Agenzia_Ansa non sapete che cazzo inventarvi ... schiavi del Potere -