Gf Vip 6 | Alessandro Basciano a Sophie Codegoni | “Se le do modo Jessica Selassié con me ci sta anche davanti a te | è spudorata”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 gennaio 2022), dopo la pseudo sbandata che si era presa per, sembra ora aver puntato tutte le proprie attenzioni sul nuovo arrivato Barù.quest’ultimo pare apprezzare la bella principessa. Ma gli strascichi del precedente interessamento per l’ex corteggiatore si trascinano ancora. Quest’ultimo – ricordiamo – è ora legatissimo a, ma è ancora convinto dell’interesse dinei suoi confronti, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it (QUI la clip). Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do, lei ci staa te viene con me e se ne frega ...