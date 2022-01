(Di venerdì 14 gennaio 2022) COLONIA (GERMANIA) -- Werke (Colonia) ed(Bad Waldsee), hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro per la fornitura diTransit eTransit Custom come base per ...

Agenparl : Comunicato - Erwin Hymer Group e Ford siglano una partnership strategica) - -

La Provincia

COLONIA (GERMANIA) - Ford - Werke (Colonia) ed Erwin Hymer Group (Bad Waldsee), hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro per la fornitura di Ford Transit e Ford Transit Custom come base per allestire veicoli ricreazionali e camper.