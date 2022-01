Doc – Nelle tue mani 2 e la morte di Lorenzo: ecco perché Gianmarco Saurino ha lasciato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri sera ha fatto il suo debutto su Rai1 il primo dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani. Come ci si poteva aspettare, il medical drama nostrano è stato un successo inaudito, superando i 7 milioni di telespettatori, pari al 30.4% di share. Se da un lato ha ricevuto il plauso generale, dall’altro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri sera ha fatto il suo debutto su Rai1 il primo dei nuovi episodi di Doc –tue. Come ci si poteva aspettare, il medical drama nostrano è stato un successo inaudito, superando i 7 milioni di telespettatori, pari al 30.4% di share. Se da un lato ha ricevuto il plauso generale, dall’altro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - RollingStoneita : Il protagonista della più grande svolta nell’incipit della seconda stagione scrive in esclusiva per noi. E svela il… - Classe1DD : Ieri sera su Rai 1 è tornata DOC - Nelle tue mani, la prima e unica fiction ad affrontare apertamente l'emergenza C… - Chicomesol : RT @Webl0g: DOC– Nelle tue mani 2: è boom di ascolti per l’esordio della seconda stagione -