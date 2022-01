Diana Del Bufalo sarebbe stata cacciata da LOL perché NO VAX? Parla l’attrice (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diciamolo subito così da non dare spazio a indugi: Diana Del Bufalo non è stata cacciata da LOL. Dal programma non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la stessa attrice smentisce categoricamente la notizia. La dichiarazione di Dagospia Il sito di Dagospia aveva comunicato: “Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon. l’attrice è infatti nel cast della seconda stagione di Lol che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora”. Ma l’attrice non la pensa così. La smentita di Diana Del Bufalo l’attrice è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diciamolo subito così da non dare spazio a indugi:Delnon èda LOL. Dal programma non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la stessa attrice smentisce categoricamente la notizia. La dichiarazione di Dagospia Il sito di Dagospia aveva comunicato: “Gli scivoloni social diDelsu Covid e vaccini agitano non poco Amazon.è infatti nel cast della seconda stagione di Lol che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora”. Manon la pensa così. La smentita diDelè ...

