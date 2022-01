Dazn: dal 16 gennaio 10 match commentati dalla Bobo Tv e Autogol (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal 16 gennaio arrivano su Dazn i Coca-Cola Super match. Gli spettatori potranno scegliere di seguire le partite, insieme alle più grandi community di calcio in Italia. Gli Autogol, Cronache di spogliatoio e Bobo TV (Christian Vieri e Nicola Ventola) si alterneranno, infatti, nella telecronaca dei principali match della stagione, accompagnati da un giornalista sportivo di Dazn, nello Home Stadium, studio dal tono casalingo accompagnato dal binomio “pizza e Coca-Cola. I Coca-Cola Super match saranno disponibili per dieci partite, con due episodi al mese da domenica 16 gennaio fino a maggio 2022. Le prime due partite, in programma rispettivamente il 16 e il 22 gennaio alle 20:45, vedranno la partecipazione degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dal 16arrivano sui Coca-Cola Super. Gli spettatori potranno scegliere di seguire le partite, insieme alle più grandi community di calcio in Italia. Gli, Cronache di spogliatoio eTV (Christian Vieri e Nicola Ventola) si alterneranno, infatti, nella telecronaca dei principalidella stagione, accompagnati da un giornalista sportivo di, nello Home Stadium, studio dal tono casalingo accompagnato dal binomio “pizza e Coca-Cola. I Coca-Cola Supersaranno disponibili per dieci partite, con due episodi al mese da domenica 16fino a maggio 2022. Le prime due partite, in programma rispettivamente il 16 e il 22alle 20:45, vedranno la partecipazione degli ...

