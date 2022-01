Dayane Mello a Verissimo torna a parlare delle presunte molestie subite a La Fazenda (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dayane Mello a Verissimo domani. Il programma di Silvia Toffanin ospiterà la bella modella ed ex gieffina proprio a poche settimane dalle polemiche e da tutto quello che è successo (o forse no) a La Fazenda, il reality brasiliano a cui ha preso parte nei mesi scorsi. Proprio durante la sua partecipazione, in una serata in cui avevano tutti un po’ alzato il gomito, la modella è stata vittima di presunte molestie sessuali finite al centro di polemiche e di un vero e proprio movimento nato a suo favore e che ha visto anche l’amica Rosalinda Cannavò. Domani pomeriggio Dayane Mello a Verissimo racconterà la sua versione della storia tornando a quei momenti e chiarendo alcune cose che non sembrano ancora molto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)domani. Il programma di Silvia Toffanin ospiterà la bella modella ed ex gieffina proprio a poche settimane dalle polemiche e da tutto quello che è successo (o forse no) a La, il reality brasiliano a cui ha preso parte nei mesi scorsi. Proprio durante la sua partecipazione, in una serata in cui avevano tutti un po’ alzato il gomito, la modella è stata vittima disessuali finite al centro di polemiche e di un vero e proprio movimento nato a suo favore e che ha visto anche l’amica Rosalinda Cannavò. Domani pomeriggioracconterà la sua versione della storiando a quei momenti e chiarendo alcune cose che non sembrano ancora molto ...

