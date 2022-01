Covid | Rt in salita 13 regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’indice di contagio Rt ina 1,56: l’incidenza è di 1.988 casi ogni 100 mila abitanti. Questo uno dei risultati deldell’Istituto Superiore di Sanità, rilevato nella bozza che verrà presentata alla Cabina di Regia sull’emergenza Coronavirus. Nel report si scrive che nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56 (range 1,24 – 1,8), in ulteriore aumento rispetto all’1,43 della settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. Anche l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 1.988 ogni 100 mila abitanti (07-13 gennaio) rispetto 1.669 ogni 100 mila abitanti (31 dicembre 2021 – 06 gennaio 2021). In leggera diminuzione l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,2 (1,18-1,22) al 4 gennaio 2022 rispetto Rt = ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid salita

...3% spinta dalla preoccupazione per la risalita dei contagiche hanno portato italiani e ... Inpure la domanda di formaggi italiani che fanno registrare un aumento in valore delle ...Sono 184.615 i nuovi casiin Italia nelle 24 ore , contro i 196.224 precedenti e soprattutto ... Rimane ininvece il bilancio dei ricoveri ordinari, 339 in più (ieri +242), 17.648 in tutto. ...La disinformazione online minaccia i diritti fondamentali ed è al centro dell’attenzione della Commissione UE, con iniziative di regolamentazione e azioni di sorveglianza da parte di osservatori indip ...Continua ad aumentare l’ incidenza settimanale dei casi di Covid: nella settimana dal 7 al 13 gennaio è arrivata a 1.988 casi ogni 100mila abitanti contro i 1.669 della precedente. In crescita anche l ...