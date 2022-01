Bollette, Vignola (Unc): "1.000 euro in più per luce e gas, da governo solo 'pezzetta'" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Labitalia) - "A questi ritmi le Bollette luce e gas cresceranno di 1.000 euro all'anno per i consumatori. Oltretutto luce e gas sono le vere componenti che stanno determinando l'aumento dei prezzi di produzione dei prodotti di... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Labitalia) - "A questi ritmi lee gas cresceranno di 1.000all'anno per i consumatori. Oltretuttoe gas sono le vere componenti che stanno determinando l'aumento dei prezzi di produzione dei prodotti di...

Advertising

StraNotizie : Bollette, Vignola (Unc): '1.000 euro in più per luce e gas, da governo solo 'pezzetta'' - matteo_vignola : RT @confundustria: Rateizzare le bollette ... sarebbe questo l'aiuto del Governo dei pelabrocchi per chi è in difficoltà economica ? Vergo… -