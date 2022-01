Balmain realizza una nuova collezione con Barbie

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 gennaio 2022)continua a catturare l’attenzione e, dopo la capsule collection di successo di Alessandro Enriquez, ancheha deciso di cedere ancora una volta al fascino total pink della bambola Mattel. Per il 2022 è in arrivo unaready-to-wear per il brand francese, che ha già tempestato i social network di look glamour e rigorosamente rosa. E, unendo le forze con la bambola della Mattel, ha voluto mettersi alla prova nel campo degli NFT.insieme per unaOlivier Rousteing non ha mai negato il suo amore incontrastato per il rosa, colore che ha segnato il successo dinel corso degli ultimi sessant’anni. Il direttore creativo diha rispolverato l’amicizia ...