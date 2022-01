ATP Adelaide 2 2022: continua la rinascita di Thanasi Kokkinakis, è in finale con Arthur Rinderknech (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aveva vinto soltanto cinque partite sul circuito maggiore tra il 2019 e il 2021, tormentato com’è stato dai problemi fisici. Ma, nel 2022, ha iniziato con una sequenza non da poco: sette vittorie. Ed è così che Thanasi Kokkinakis raggiunge la finale ad Adelaide, dopo aver rischiato di buttare via tutto con Marin Cilic, e il croato sta anche lui avvicinandosi bene agli Australian Open. Una semifinale, la loro, che entra tra le migliori partite della stagione australiana: 6-2 3-6 7-6(10) in 2 ore e 41 minuti di gioco, con la metà di questo tempo utilizzata per il solo terzo set. Il quale, peraltro, l’australiano rischia di perderlo dopo aver dominato il tie-break fino al 6-2, momento nel quale non converte quattro match point consecutivi. Nemmeno il croato, però, è in grado di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aveva vinto soltanto cinque partite sul circuito maggiore tra il 2019 e il 2021, tormentato com’è stato dai problemi fisici. Ma, nel, ha iniziato con una sequenza non da poco: sette vittorie. Ed è così cheraggiunge laad, dopo aver rischiato di buttare via tutto con Marin Cilic, e il croato sta anche lui avvicinandosi bene agli Australian Open. Una semi, la loro, che entra tra le migliori partite della stagione australiana: 6-2 3-6 7-6(10) in 2 ore e 41 minuti di gioco, con la metà di questo tempo utilizzata per il solo terzo set. Il quale, peraltro, l’australiano rischia di perderlo dopo aver dominato il tie-break fino al 6-2, momento nel quale non converte quattro match point consecutivi. Nemmeno il croato, però, è in grado di ...

Advertising

OA_Sport : Ad Adelaide continua il percorso verso la rinascita tennistica di Thanasi Kokkinakis. Dopo mille guai l'australiano… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Scatenato, @TKokkinakis ???? Ad #Adelaide, dove è nato nel 1996, batte anche Marin Cilic ???? (62 36 76) e torna a giocare u… - lorenzofares : Scatenato, @TKokkinakis ???? Ad #Adelaide, dove è nato nel 1996, batte anche Marin Cilic ???? (62 36 76) e torna a gio… - AndreaPecchia1 : Il corvo di #Adelaide è amico di #Djokovic secondo me #AdelaideTennis #ATP #Kokkinakis #DjokovicOut #14Gennaio - zazoomblog : Atp Adelaide 2 2022: prima finale in carriera per Rinderkench battuto Moutet - #Adelaide #2022: #prima #finale -