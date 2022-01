Arisa commenta la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022), nel suo curriculum, vanta ben sei partecipazioni aldi: partecipò nel 2010 col brano Malamoreno, nel 2012 arrivò seconda cantando La notte, vinse nel 2014 con Controvento, tornò nel 2016 cantando Guardando il cielo, nel 2019 con Mi sento bene e lo scorso anno col brano Potevi fare di più. Insomma, perl’esperienza deldipare avere una ricorrenza quasi annuale e la cantante si era candidata a partecipare alla kermesse canora anche in questa settantaduesima edizione. Amadeus, tuttavia, per il terzo anno consecutivo al timone della direzione artistica dell’Ariston, ha escluso il brano didalla competizione. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo,ha rilasciato alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa commenta

sogna gli Eurovision anche perché, ha aggiunto, si sente profondamente italiana e le piacerebbe rappresentare il Paese all'estero. A tal proposito ha poi detto: 'Vorrei diventare una piccola ..., ospite sabato 15 gennaio,a Verissimo l'esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo: 'Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di ...La delusione di Arisa a Verissimo: «Volevo andare a Sanremo, vorrei diventare una piccola Pausini». La cantante e neo vincitrice di Ballando con le Stelle, si racconta ...Arisa ospite domani 15 gennaio 2022 a Verissimo ha confessato la sua delusione per il no di Amadeus, per la mancata partecipazione al festival di Sanremo. Tra poche settimane seguiremo la kermesse can ...