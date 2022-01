Appello ai parlamentari di non convertire in legge i decreti legge

Advertising

GruppoFISenato : 'Lancio un appello a tutti i parlamentari, nazionali ed europei, affinché le provocazioni dell'Armenia al confine d… - CNARIETI1 : APPELLO DELLA CNA AI PARLAMENTARI REATINI E AL COMMISSARIO STRAORDINARIO, PER LA PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA SISM… - fabrizio19651 : Elezione del Presidente del Parlamento Europeo. Appello ai parlamentari: 'Non votate l'antiabortista #Metsola ' - VelvetMagIta : Appello di #WWF Sicilia: No, all’energia nucleare #VelvetMag #Velvet - uraniapapatheu : “Lancio un appello a tutti i parlamentari, nazionali ed europei, affinché le provocazioni da parte dell’Armenia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello parlamentari

Micromega

Ringrazio dell'attenzione e certa del vostro esercizio responsabile di rappresentanza del popolo italiano e quindi dell'accoglimento dell'di non approvare i decreti legge. Angelica Tropi ...... che in realtà sta facendo opera di convincimento tra igià da un po' con la sua ... Salvini: centrodestra compatto Il leader della Lega Matteo Salvini ha già lanciato unagli ...Domani, alle 14:30, incontro con i parlamentari del M5S per richiede misure aggiuntive per la sicurezza dei cittadini. “La Quarta Mafia fa sentire la sua presenza asfissiante con le bombe o insinuando ...La deputata No Vax Sara Cunial ci riprova: per protestare contro l’obbligo di green pass, in vigore anche per i parlamentare che entrano a ...