Unimpresa | bene proroga contributi Sud | ma c’è ancora da fare per donne e under 36

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la denuncia dei giorni scorsi disull’aumento, previsto per quest’anno, del costo del lavoro nel Mezzogiorno a causa della scadenza deialle assunzioni, il Ministro delegato al Sud Mara Carfagna ha annunciato stamane che La Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano dire fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali. “L’attenzione e il rispetto dei tempi con cui l’Italia ha seguito la partita delladella decontribuzione al Sud hanno avuto un positivo riscontro”, afferma il ministro Mara Carfagna. “L’Europa rispetta gli impegni e conferma la misura fino al 30 giugno 2022. È una sicurezza per le imprese che investono e investiranno nel Mezzogiorno”. Ministero del Sud Ma, ...

Advertising

UnimpresaChieti : RT @unimpresa: ?? SUD: ASSI (UNIMPRESA), BENE APERTURA CARFAGNA A RIPRISTINO SGRAVI CONTRIBUTIVI - unimpresa : ?? SUD: ASSI (UNIMPRESA), BENE APERTURA CARFAGNA A RIPRISTINO SGRAVI CONTRIBUTIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Unimpresa bene

Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato perhttps://www.lenius.it › ... indiscutibile, in danno dei nostri poveri che oggi come oggi, secondo le stime fatte da,...Un secondo intervento della Commissione Europea ha aperto l'accesso al programma LIFE, che co - finanzia i migliori progetti di sostenibilità ambientale secondo il criterio Vivereentro i limiti ..."I giovani, i nostri figli sono una priorità: la scuola deve ripartire e deve ripartire in presenza. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sta agendo bene e sta facendo il massimo per il rito ...«I giovani, i nostri figli sono una priorità: la scuola deve ripartire e deve ripartire in presenza. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sta agendo ...