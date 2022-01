Super green pass, gli studenti non vaccinati possono prendere lo scuolabus ma non possono recarsi in classe con metro o bus (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli studenti non vaccinati possono prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non possono recarsi in classe con metro o bus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Glinoni mezzi dedicati al trasporto scolastico ma nonincono bus. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : ?? Fermi tutti: abbiamo #greenpass, super green pass, quarantene, isolamenti, regole, regoline... e poi? Poi esce la… - Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - AndreaVenanzoni : Perché potenziare il servizio pubblico di trasporto quando puoi lavarti la coscienza fingendo che in un simile carn… - SIMVIVI : RT @crlggg: Tutti i trucchi dei No Vax per ottenere il Super Green Pass: l'ultimo è la truffa del tampone - anam_shivaja : RT @VittorioSgarbi: Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! -