Successo inaspettato

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Raw a volte sa ancora sorprenderci, match validi per un titolo che sembrano organizzati solo per occupare spazio talvolta risultano meno scontati di quanto non si fosse creduto. Mi riferisco al feud tra gli RK-Bro e gli Alpha Academy, nel quale gli sfidanti sono riusciti a strappare le cinture nonostante fossero dai più sfavoriti. Nell’editoriale odierno vorrei soffermarmi sulle conseguenze di questo match, sia per gli ex campioni che per i nuovi. Gli RK-Bro funzionano, lo ripetiamo da quando si sono ufficialmente uniti come tag-team. Senza ricordare per l’ennesima volta i loro punti di forza, c’è da chiedersi per quanto tempo abbiano ancora ragione di esistere. Orton da heel negli ultimi anni ha vissuto una nuova giovinezza, nel passaggio a face ha dato nuove sfaccettature al suo personaggio che tutti abbiamo gradito, ma un veterano di questa qualità è il caso di tenerlo ...