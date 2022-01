Roma, perseguita la ex per 3 volte ma viene rimesso in libertà: nei guai 31enne afghano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ha perseguitata, stalkerandola di continuo, nonostante il divieto di avvicinarsi. Così è finito nei guai, l’ultima volta nella giornata di domenica 9 gennaio 2022, un 31enne afghano. Si parla di “ultima volta” perché, in verità, l’uomo aveva già agito altre 2 volte: una il 23 ottobre del 2021, quando era stato tratto in arresto e postogli il divieto di avvicinarsi alla donna e ai familiari. Per un po’ di mesi si è tenuto alla larga, ma poi è tornato alla carica. Il processo si è tenuto lunedì 10 gennaio 2022: speriamo che, questa, sia la volta definitiva. perseguita la ex per ben 3 volte Il 31enne aveva l’obbligo di tenersi a distanza dalla sua ex, una donna originaria del Sud America, e dal resto della famiglia. Un obbligo che però ha violato, e non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’hata, stalkerandola di continuo, nonostante il divieto di avvicinarsi. Così è finito nei, l’ultima volta nella giornata di domenica 9 gennaio 2022, un. Si parla di “ultima volta” perché, in verità, l’uomo aveva già agito altre 2: una il 23 ottobre del 2021, quando era stato tratto in arresto e postogli il divieto di avvicinarsi alla donna e ai familiari. Per un po’ di mesi si è tenuto alla larga, ma poi è tornato alla carica. Il processo si è tenuto lunedì 10 gennaio 2022: speriamo che, questa, sia la volta definitiva.la ex per ben 3Ilaveva l’obbligo di tenersi a distanza dalla sua ex, una donna originaria del Sud America, e dal resto della famiglia. Un obbligo che però ha violato, e non ...

