Reddito di Cittadinanza addio dall'1 febbraio: la notizia sta facendo molto discutere in questi minuti (Di giovedì 13 gennaio 2022) notizia certificata e riportata da Mediaset su TgCom24. Il Green pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il Reddito di Cittadinanza. Il mix tra la legge di Bilancio e il decreto del 7 gennaio che inasprisce le regole sulla certificazione portano a questo risultato. Chi percepisce il sussidio dovrà infatti obbligatoriamente frequentare i centri per l'impiego; ma per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green pass light (che si ottiene con il tampone). Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno. E' una morsa che continua a stringersi quella nei confronti dei No vax. Non solo verso i lavoratori che già da mesi devono presentare il Green pass ora anche i disoccupati che percepiscono il Reddito di Cittadinanza dovranno adeguarsi. Per entrare ...

