Oggi 13 gennaio | Sant’Ilario di Poitiers | Dottore della Chiesa che combatte contro le eresie

Advertising

DiMarzio : Sergio #Oliveira è a #Roma, oggi le visite mediche - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scienziati contro: smentiti Draghi e Locatelli - twitorino : Con la posa di oggi, 12 gennaio, salgono a 130 le Pietre d'Inciampo a #Torino in ricordo delle singole vittime dell… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 41.050 casi e 3.570 ricoverati. DIRETTA - giovanna2gio : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, giovedì 13 gennaio, con la Luna nel segno dei Gemelli. Buona lettura e felice giornata! https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi gennaio

Si rinnova per la 26volta l'iniziativa editoriale FASANO - Si terrà, giovedì 13, alle ore 17.30 sulla pagina Facebook dell'Associazione Pro Selva, la presentazione del calendarietto 2022. Puntuale, come avviene ormai da 26 anni, la Pro Selva presenta ...L'ipotesi sul tavolo del governo: niente pass per fare la spesa e andare dal medico. Domani il Cts valuta il protocollo sportivo: stop alle squadre con il 35% di positivi. La virata dei vaccini: nuovo ...Sono stati triplicati dalla Regione Lazio i fondi per buoni libri destinati agli studenti universitari, pari a 1 milione di euro.Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Ferrara (Ferrara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...