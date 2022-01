Non raggiungo l’orgasmo: sono frigida o c’è qualche altro problema? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando si può definire una donna frigida? Se non raggiungo mai l’orgasmo sono frigida? I dubbi in merito alla propria “normalità” riguardo all’orgasmo sono i più duri da affrontare per una donna. Per vivere bene con se stesse è necessario avere la massima consapevolezza del funzionamento del proprio corpo, soprattutto in relazione alla sfera sessuale. Molte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando si può definire una donna? Se nonmai? I dubbi in merito alla propria “normalità” riguardo ali più duri da affrontare per una donna. Per vivere bene con se stesse è necessario avere la massima consapevolezza del funzionamento del proprio corpo, soprattutto in relazione alla sfera sessuale. Molte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RobertaBarbato_ : RT @ma_tipare: il mio prof 'non accettate voti troppo bassi, siete sempre in tempo di rifarli gli esami' tu falli, io ti raggiungo cor coso… - beannamedgio : RT @ma_tipare: il mio prof 'non accettate voti troppo bassi, siete sempre in tempo di rifarli gli esami' tu falli, io ti raggiungo cor coso… - aurorascilipoti : RT @ma_tipare: il mio prof 'non accettate voti troppo bassi, siete sempre in tempo di rifarli gli esami' tu falli, io ti raggiungo cor coso… - ilculodiabba : RT @ma_tipare: il mio prof 'non accettate voti troppo bassi, siete sempre in tempo di rifarli gli esami' tu falli, io ti raggiungo cor coso… - vojdcesaree : RT @ma_tipare: il mio prof 'non accettate voti troppo bassi, siete sempre in tempo di rifarli gli esami' tu falli, io ti raggiungo cor coso… -