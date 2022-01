Mick Schumacher | addio simulatore | “A Barcellona guiderò…”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tante aspettative per questa nuova stagione.spera di avere a disposizione una macchina più competitiva rispetto alla scorso anno: le due monoposto Haas, infatti, non erano all’altezza delle rivali e hanno chiuso il Mondiale 2021 con zero punti incassati nella classifica costruttori. Le parole diEcco cosa ha rivelato il figlio della leggenda vivente della Formula Uno durante un’intervista. Il tedesco dell’Haas, terzo pilota di Ferrari, si è dilungato sull’assenza dele sul fatto che dovrà guidare la vettura nuova a, per i test che daranno il via al Mondiale 2022: “Sarà tutto nuovo e non vedo l’ora – ha dichiarato il figlio di Michael ad Auto Motor und Sport – non abbiamo il nostroal momento, ...

Nonostante questi sacrifici, l'approccio al nuovo campionato non è comunque l'ideale per la coppia titolare formata dae Nikita Mazepin. F1 2021: Nikita Mazepin e(...In questo modo, dunque, siache Nikita Mazepin non potranno provare la prossima vettura fino all'esordio concreto e reale nei test pre - stagionali a Barcellona , lì dove il tedesco ...OCCASIONE IMPORTANTE La stagione 2022 rappresenta un punto di svolta per la F1, con l'esordio delle monoposto rivoluzionate dal nuovo regolamento tecnico. Un'occasione importante per rimescolare le fo ...Nikita Mazepin says the nature of his relationship with Haas team-mate Mick Schumacher has been portrayed quite accurately.