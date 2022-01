Love is in the air, trama 13 gennaio: Eda e Serkan andranno a convivere (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eda e Serkan dovranno andare a vivere insieme a Love is in the air. I due ex fidanzati da poco hanno ripreso a frequentarsi dopo una separazione durata cinque anni e Bolat ha anche scoperto che Kiraz è sua figlia. Così, il giovane architetto ha deciso di impegnarsi per costruire un rapporto con la bambina, ma l'impresa si sta rivelando molto difficile a causa della sua inesperienza. Inoltre, a complicare la situazione, ci si sono messe anche Aydan ed Ayfer, decise a farsi la guerra in tribunale per ottenere l'affidamento della piccola Kiraz. In particolare, la signora Bolat è convinta che le Yildiz non siano in grado di crescere la bambina nel modo giusto e ha fatto firmare a Serkan, con l'inganno, una richiesta di custodia da indirizzare al giudice. Ayfer, dal canto suo, insieme a Melek, ha raccolto delle testimonianze per ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eda edovranno andare a vivere insieme ais in the air. I due ex fidanzati da poco hanno ripreso a frequentarsi dopo una separazione durata cinque anni e Bolat ha anche scoperto che Kiraz è sua figlia. Così, il giovane architetto ha deciso di impegnarsi per costruire un rapporto con la bambina, ma l'impresa si sta rivelando molto difficile a causa della sua inesperienza. Inoltre, a complicare la situazione, ci si sono messe anche Aydan ed Ayfer, decise a farsi la guerra in tribunale per ottenere l'affidamento della piccola Kiraz. In particolare, la signora Bolat è convinta che le Yildiz non siano in grado di crescere la bambina nel modo giusto e ha fatto firmare a, con l'inganno, una richiesta di custodia da indirizzare al giudice. Ayfer, dal canto suo, insieme a Melek, ha raccolto delle testimonianze per ...

