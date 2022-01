Inter, Skriniar non vuole fermarsi: «Vogliamo la seconda stella» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il difensore dell’Inter Skriniar ha parlato degli obiettivi stagionali in maglia nerazzurra Milan Skriniar, difensore dell’Inter, in una Intervista a DAZN ha parlato degli obiettivi che si pone con la maglia nerazzurra. seconda stella – «Vogliamo la seconda stella, stiamo lavorando per questo. Siamo un gruppo forte e lo dimostriamo ogni giorno. In allenamento si vede che siamo fortissimi, poi abbiamo un allenatore e uno staff altrettanto importanti. Speriamo di continuare così fino all’ultima giornata e vediamo cosa succede. L’obiettivo è quello: la seconda stella è un sogno per noi». LEGGI L’InterVISTA INTEGRALE SU Inter NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il difensore dell’ha parlato degli obiettivi stagionali in maglia nerazzurra Milan, difensore dell’, in unavista a DAZN ha parlato degli obiettivi che si pone con la maglia nerazzurra.– «la, stiamo lavorando per questo. Siamo un gruppo forte e lo dimostriamo ogni giorno. In allenamento si vede che siamo fortissimi, poi abbiamo un allenatore e uno staff altrettanto importanti. Speriamo di continuare così fino all’ultima giornata e vediamo cosa succede. L’obiettivo è quello: laè un sogno per noi». LEGGI L’VISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar Supercoppa Inter - Juve 2 - 1: decide Sanchez! Vince anche Inzaghi... ...di Morata che sporcato da Skriniar finisce per disorientare De Vrij che lascia libero di colpire da pochi passi McKennie che di testa insacca il gol del vantaggio. Il gol sembra aver colpito l'Inter ...

Schiaffo di Bonucci a Mozzillo, Auriemma distrugge il difensore ... avresti messo le mani addosso a lui, o a Milan SKriniar, se fosse stato un difensore dell'Inter ad esultare a fine partita? Me lo devi dire, me lo devi dire adesso!' ' Devi avere rispetto del ...

Inter: non si molla la presa su Bremer Gleison Bremer rimane il principale obiettivo neroazzurro per il prossimo giugno. Il difensore granata piace molto all’entourage neroazzurro che vede nel profilo del brasiliano il giocatore adatto da ...

