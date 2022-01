Advertising

pietroraffa : ?? Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali. Così, de botto - LucianaCiolfi : RT @Miti_Vigliero: Generali, Caltagirone si è dimesso dal cda: 'Mi hanno osteggiato' La replica del presidente Galateri: 'Dalla società tr… - Miti_Vigliero : Generali, Caltagirone si è dimesso dal cda: 'Mi hanno osteggiato' La replica del presidente Galateri: 'Dalla socie… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Generali, si è dimesso Francesco Gaetano #Caltagirone dal cda. Si fa incandescente la disfida per il rinnovo del consi… - dferrazza : Generali, Caltagirone si è dimesso dal cda: 'Mi hanno osteggiato' -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Caltagirone

La Repubblica

Francesco Gaetanosi è dimesso dal Cda di. . 13 gennaio 2022Francesco Gaetanosi è dimesso da. In una lettera l'imprenditore si scaglia contro il lavoro del cda e dice addio.accusa la società di non avergli permesso di dare il proprio ...Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso da Generali. La notizia è trapelata nella tarda serata di giovedì. Secondo quanto si apprende, .... L'imprenditore ha annunciato il suo addio inviando una lettera in cui ha preso una dura posizione polemica contro il lavoro del cda, accusandolo di non avergli permesso di dare il suo contributo cri ...