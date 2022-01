Fia indagine F1 | Hamilton aspetta la decisione finale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La Fia ha dato il via all’della F1 sul Gran Premio di Abu Dhabi il 10 Gennaio 2022 e c’è molta pressione sul Direttore di gara Michael Masi, che ha fatto la controversa chiamata che ha permesso a Max Verstappen di vincere il titolo Mondiale. Cinque vetture si sono incastrate tra Lewise Verstappen che si dirigevano verso l’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi sotto una bandiera rossa. Masi ha ordinato a quelle auto di sdoppiarsi da sole, il che significa che le auto si sono raggruppato e Verstappen è stato testa a testa concon pneumatici molto più freschi. Ferrari Driver Academy: la scuola dei giovani piloti FiaF1: parte l’Un’è stata avviata dall’organo di governo della F1 per garantire che lo sport non si trovi ...